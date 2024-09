Atletica Conversano alla Stramaxima: Benigno va veloce, Manco e Younes secondi di categoria

L’Atletica Conversano protagonista alla trentacinquesima edizione della Stramaxima, gara podistica di dieci chilometri svoltasi domenica scorsa a Casamassima e organizzata dai padroni di casa della Amatori Atletica “Emanuele Manzari”.

Otto gli atleti del sodalizio conversanese che hanno preso parte all’evento, valido anche come nona tappa del circuito “Terra di Bari”, e che hanno diligentemente portato a termine la prova con risultati dignitosi. Si tratta di Ronni Benigno, Andrea Coletta, Mario Daniele, Giovanni Manco, Teresa Satalino, Cosimo Sperti, Matteo Trovisi e Mohamed Ismail Younes, abili nell’affrontare un percorso caratterizzato da un iniziale e suggestivo attraversamento del centro urbano del paese azzurro e un successivo passaggio per le vie rurali con repentini cambi di ritmo tra insidiose salite e stuzzicanti rettilinei.

Primi gialloneri a tagliare il traguardo sono stati Benigno, il quale ha viaggiato con una media di 4’20” a chilometro, Manco e Younes, con questi ultimi due che si sono classificati al secondo posto nelle rispettive categorie di appartenenza ovvero SM70 e JM. Da segnalare anche il quarto posto nella categoria SM75 di Mario Daniele e la prima partecipazione ad una gara agonistica di Alessio Bari il cui tesseramento con l’Atletica Conversano verrà perfezionato nelle prossime ore.

Sabato pomeriggio, invece, presso lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta, si è tenuto il Campionato Regionale di Atletica Leggera Paralimpica Fispes 2024 valevole come seconda prova territoriale Puglia dei campionati italiani di società 2024 e come terza prova territoriale della Coppa Italia Lanci 2024. Presenti anche Domenico Trovisi ed Angelo Mosca, entrambi tesserati con l’Atletica Conversano, i quali hanno gareggiato nella 5000 metri sulla pista di atletica intitolata al leggendario Pietro Mennea. Domenica prossima, intanto, torna il campionato CorriPuglia con la nona tappa che si corre a Santeramo dove è in programma la seconda edizione della “Murgia di Corsa”.

