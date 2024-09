Potenza, l’atleta olimpionico Telesca ricevuto dal Questore Ferrari

POTENZA – Oggi l’olimpionico Donato Telesca è stato ricevuto dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari. L’atleta lucano, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha accolto con entusiasmo l’invito che il Questore gli ha rivolto durante la cerimonia di ringraziamento organizzata, in suo onore, dall’Amministrazione Comunale di Pietragalla sabato 14 settembre.

Donato Telesca è reduce dalle Paralimpiadi di Parigi 2024 dove ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria fino a 72 kg, sollevando 213 kg in seconda prova; un importante traguardo raggiunto con impegno e determinazione considerato che è anche la prima medaglia paralimpica azzurra nella storia della disciplina.

Il Questore Ferrari, nel sottolineare il contributo fondamentale dei campioni delle Fiamme Oro a Parigi che con le loro 35 medaglie, delle 71 complessive conquistate dagli atleti azzurri, hanno consentito all’Italia di piazzarsi al sesto posto del medagliere per nazioni, si è complimentato con il giovane atleta cremisi per il risultato conseguito con l’augurio di sempre nuovi e brillanti traguardi. Dopo avergli presentato poi i Dirigenti degli Uffici, lo ha accompagnato in una visita della Questura.

