Tumori, torna in Basilicata la “Carovana della prevenzione” di Komen Italia

POTENZA – Torna in Basilicata la Carovana della Prevenzione di Komen Italia per offrire visite gratuite di prevenzione del tumore del seno, con il supporto dei medici volontari e con una particolare attenzione alle donne appartenenti a categorie sociali fragili. Giovedì 22 maggio volontari e specialisti hanno effettuato visite senologiche e ginecologiche a Potenza nel Piazzale Michetti. Venerdì 23 maggio saranno a Lagonegro in Piazza Unità D’Italia, sabato 24 maggio a Montemurro in Piazza G. Albini e domenica 25 maggio ad Abriola nel Parcheggio Comunale in via La Cava. Le visite sono prenotatili sul sito KOMEN.IT

