Prorogate le Iscrizioni per il 14° Rally Porta del Gargano

Nella segreteria dell’ASD Piloti Sipontini, scuderia organizzatrice del 14° Rally Porta del Gargano – 4° Trofeo Città di Vieste, le registrazioni e le verifiche delle iscrizioni stanno procedendo senza sosta. Gli equipaggi, provenienti da ogni parte d’Italia, continuano a presentare le loro richieste di partecipazione.

A fronte di questo interesse, l’organizzazione ha deciso di concedere qualche giorno in più, prorogando la chiusura delle iscrizioni a lunedì 23 settembre. Si preannuncia una gara di grande fascino, sulla scia della scorsa edizione, vinta dal pilota di Manfredonia Giuseppe Bergantino in coppia con Mirko Di Vincenzo, a bordo di una Skoda Fabia.

Presentazione Ufficiale al Palazzo Comunale di Vieste il 23 settembre

C’è grande fermento tra le autorità dei Comuni coinvolti nell’evento, ovvero Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, oltre naturalmente a Vieste. I rispettivi sindaci, Michele Bisceglia, Luigi D’Arenzo e Raffaele Sciscio, hanno confermato la loro presenza alla presentazione ufficiale della gara, insieme al sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. L’appuntamento è fissato per lunedì 23 settembre alle ore 10:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Vieste, dove si darà ufficialmente il via alla settimana dedicata ai motori sul Gargano. Per l’occasione, il Comune di Vieste sarà rappresentato dall’Assessore allo Sport, ai Trasporti e alle Attività Produttive, Gaetano Desimio, e dall’Assessore ai Grandi Eventi, alle Politiche Forestali e Giovanili e all’Agricoltura, Gaetano Paglialonga.

Percorso di gara e dettagli tecnici

Saranno presenti alla conferenza stampa anche il presidente dell’ASD Piloti Sipontini, Bartolomeo Solitro, e il direttore tecnico Antonio Martinez, che illustrerà il percorso e lo svolgimento della gara. Il presidente dell’Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti, rappresenterà l’Autorità sportiva, fornendo il supporto tecnico necessario. Il tracciato di gara si sviluppa su un totale di 327 km, attraversando i Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano. Sono previste 10 prove speciali cronometrate, per un totale di 73,5 km. La manifestazione, valida come settima e ultima prova della Coppa Aci Rally 8° Zona, inizierà alle 17:30 di sabato 28 settembre e si concluderà domenica 29 alla stessa ora, dopo una pausa notturna. La suggestiva cornice di Marina Piccola di Vieste farà da sfondo sia alla partenza che all’arrivo.

