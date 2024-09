Mediterraneo Open Water 2024: ultimi preparativi a Taranto

La città di Taranto si prepara ad accogliere la Mediterraneo Open Water 2024, la prestigiosa gara di nuoto in acque libere in programma il 21 e 22 settembre. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi campioni nazionali e internazionali del nuoto di fondo. Organizzato da Mediterraneo Sport Taranto, questo appuntamento rientra tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 20 settembre alle ore 18, con l’apertura del Villaggio Atleti nella storica cornice della Piazza d’Armi del Castello Aragonese. Alla cerimonia interverranno l’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio. Saranno presenti anche grandi nomi del nuoto, tra cui Fabrizio Antonelli, allenatore della nazionale italiana, Barbara Pozzobon, la brasiliana Ana Marcela Cunha e l’ungherese Anna Olazs.

Le competizioni prenderanno il via sabato mattina con la gara sulla distanza del miglio marino (1850 metri). A partire dalle 9.45, si sfideranno prima gli atleti tesserati Fin, sia agonisti che master. Alle 11.30 sarà la volta della gara open per i non tesserati. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà la gara kids sulla distanza di 450 metri nella darsena della Lega Navale. Sempre sabato, alle 18.30, alla Lega Navale si svolgerà un focus tecnico con la partecipazione di Fabrizio Antonelli e altri esperti del settore.

Domenica 22 settembre sarà la volta della gara sui 3 km, parte del circuito nazionale Grand Prix Italia Nuoto di Fondo della Fin (Federazione Italiana Nuoto). La partenza degli agonisti è prevista alle 10.15, seguita dagli atleti master alle 10.30.

Per maggiori dettagli sul programma completo, è possibile consultare il sito: [Programma Completo](https://mediopenwater.it/programma/).

