Barletta, tra biennali ereditati e nuovo allenatore

BARLETTA – Il nuovo corso del Barletta Calcio entra nel vivo della prima settimana di lavoro. Dopo aver ratificato l’accordo per l’ingresso del gruppo Audace nella SSD, si avvicina il momento in cui il club biancorosso ufficializzerà il nuovo organigramma, che prevede Beppe Iannone e Savino Daleno come nuovi innesti nello staff dirigenziale.

L’eredità maggiore di cui tener conto sarà quella di gestire i contratti biennali sottoscritti nel corso dell’ultima stagione in Eccellenza. Molto dipenderà dalle interlocuzioni tra il 70% di Romano, che mantiene la carica di presidente, e il 30% composto da Dibenedetto, Bellino e Peres. La situazione contrattuale di una fetta importante dell’organico sarà discussa ai piani alti, ma anche di concerto con il nuovo allenatore, che potrebbe essere scelto nei prossimi giorni e darebbe un segnale importante in ottica riconferme o meno.

Nicola Ragno resta il favorito per la panchina del Barletta, resta in corsa anche Massimo Pizzulli dopo le esperienze positive a Martina. Da valutare, inoltre, il futuro del settore giovanile biancorosso e quello del titolo dell’Audace Barletta dopo il riassestamento societario ratificato sabato.

