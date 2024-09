Champions, pareggi senza reti all’esordio per Inter e Bologna

L’Inter inizia la sua avventura nella nuova Champions League con un pareggio: i nerazzurri escono dall’Etihad Stadium con uno 0-0 contro il Manchester City, in quello che è stato un remake della finale di Istanbul del 2023. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato compattezza difensiva riuscendo a contenere le offensive degli inglesi e a neutralizzare Haaland. Nonostante alcuni tentativi in contropiede, all’Inter è mancato il guizzo decisivo per sbloccare il risultato.

Anche il Bologna debutta in Champions League con un pareggio, chiudendo sullo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. La partita al Dall’Ara inizia in salita per gli emiliani: dopo soli quattro minuti, Posch atterra Eguinaldo in area concedendo un rigore agli avversari. Skorupski, però, salva il Bologna con una parata decisiva sul tiro di Sudakov. Nonostante le migliori occasioni create da Castro e Fabbian, i rossoblù non riescono a trovare la via del gol.

CLASSIFICA PARZIALE DELLA 1a GIORNATA

