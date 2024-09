Cerignola, impazzano i rumors su Caputo. Soltanto una suggestione?

Una voce incontrollata, che gira in quel dell’Ofanto da qualche ora, Ciccio Caputo sarebbe finito nel mirino dell’Audace Cerignola. Una suggestione di mercato, per il momento nulla di più, alla luce del grave infortunio rimediato da Luigi Cuppone e dal grande entusiasmo in virtù della momentanea vetta in classifica. Le fantasie impazzano negli ambienti gialloblù, nonostante il direttore sportivo Elio Di Toro abbia smentito un imminente intervento sul mercato. Quel che risulta, però, è che il club stia seriamente valutando la pista legata al centravanti classe ’87, attualmente svincolato dopo l’avventura ad Empoli: un contatto pare ci sia stato, un eventuale movimento in entrata dipenderebbe in primis dalle reali ambizioni stagionali e da quanto, effettivamente, potrebbe durare l’attuale primato nel Girone C.

Secondo alcune indiscrezioni, la proposta sul tavolo potrebbe consistere in un annuale con opzione in caso di promozione in Serie B ed una centralità indiscussa nel progetto. Un semplice sogno dei tifosi, o dell’ambizioso presidente Nicola Grieco? Un altro clamoroso colpo di Elio Di Toro e della sua squadra mercato?

Ad oggi soltanto ipotesi e suggestioni, tra qualche giorno chissà.

