Calabro alla vigilia di Virtus Francavilla-Foggia: “Dobbiamo essere combattivi”

La Virtus Francavilla si appresta ad ospitare il Foggia in vista della 22^ giornata di campionato. Mister Antonio Calabro, alla vigilia del match, ha presentato così la sfida ai satanelli: “Il Foggia è una squadra di qualità, che vanta giocatori che sanno come determinare una gara. Ovviamente così come lo hanno loro, abbiamo il dente avvelenato anche noi, perché contro il Messina avevamo la partita in mano e potevamo farla nostra. Puoi giocare contro chiunque, ma se non migiori nella maturità e nella gestione dei momenti non cambia nulla. Non dobbiamo commettere l’errore di giocare contro noi stessi e migliorare su alcuni errori. Il nostro obiettivo è metterci sempre lo spiritio combattivo necessario in queste gare. Loro hanno una buona stabilità difensiva, visto che nell’undici titolare scendono in campo cinque giocatori abili in quella fase. Sulla condizione della squadra posso dirvi che ci sono un paio di giocatori da valutare per domani, vedremo. Sono soddisfatto dei nuovi acquisti, Yakubiv è un difensore arcigno e strutturato che può continuare il suo percorso di crescita qui da noi. De Marino invece è un mancino che serviva a noi perché ha delle determinate caratteristiche tecniche”. La gara verrà trasmessa in chiaro su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

