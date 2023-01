Serie D, tre derby pugliesi in programma per la 19^ giornata

La 19^ giornata di Serie D offrirà tre derby pugliesi e due sfide apulo-lucane. Fari puntati su Bitonto-Brindisi, gara che Antenna Sud proporrà in diretta ed in chiaro, ma anche Nardò-Matera risulterà sfida di lustro. Una gara fra imbattuti, con i biancazzurri che da quando in panchina siede Sasà Ciullo non hanno ancora mai perso, ed i granata che sono gli unici nel girone H a non essere ancora caduti in casa. Al “Poli” di Molfetta il colore predominante sarà il biancorosso, con il Barletta che se vorrà sperare nel sorpasso dovrà prima vedersela con un Molfetta che rischia di essere risucchiato nella zona rossa. Per evitare che ciò accada, il Martina dovrà tenere a bada il Lavello, che sarà dunque ospite in Valle d’Itria. Anche l’Altamura vuole accorciare sulla capolista, ma la missione continuità, dopo 12 risultati utili consecutivi, passa da Santa Maria Capua Vetre. Per tornare in zona playoff, il Casarano dovrà innanzitutto sperare in un passo falso delle prime cinque della classe, ma anche superare il Gravina nel derby che si disputerà al “Vicino”, impianto in cui i rossazzurri cercheranno la propria terza vittoria consecutiva. Tanta voglia di rivalsa anche per il Fasano. I biancazzurri della selva vogliono tornare a vincere in casa oltre due mesi dopo l’ultimo successo interno e la gara contro la Puteolana sembra essere alla portata dei ragazzi di Ivan Tisci. Il quarto derby di giornata, quello tutto campano, vedrà la Cavese capolista ospitare l’Afragolese dopo aver raccolto un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due uscite. A completare il quadro del 19° turno, la sfida fra Francavilla in Sinni e Nocerina, con i padroni di casa che avranno la possibilità di sgattaiolare via dalla zona playout.

[Credit Photo: Gianni di Campi]

