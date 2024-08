Cagliari, Nicola: “Se sbagli così tanto vieni punito”

Lecce – Davide Nicola al termine della partita persa al via del mare contro i giallorossi riconosce i meriti del Lecce: “Per quello visto in campo il Cagliari non meritava assolutamente di perdere. E’ anche vero che se poi non fai gol non puoi lamentarti aggrappandoti ad alibi esterni. Sui calci piazzati, ad esempio, non siamo stati attenti.”. “In altre occasioni produci meno e trasformi il 100% di quello che crei, non è una colpa. Devi solo lavorare di più e fare meglio. A me la squadra è piaciuta perchè è venuta nel Salento con la volontà di mettere in campo quello che abbiamo provato in settimana.”. “La squadra è stata in campo in maniera ordinata, altrimenti non avremmo creato così tanto. Zappa l’ho cambiato perchè era ammonito e dover affrontare Banda può metterti nelle condizioni di prednere il secondo giallo. Gaetano non è entrato perchè è arrivato ieri sera a cena senza fare nemmeno un test fisico con lui e quindi ho scelto anche per rispetto del gruppo.”.

