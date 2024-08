US Lecce, Gotti: “Guilbert ha fatto la differenza”

Lecce – Luca Gotti ha commentato ovviamente soddisfatto la vittoria ottenuta con applicazione e sofferenza contro il Cagliari di Nicola: “Ho visto due Lecce, il Lecce del primo tempo che onestamente non mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto paura nella gestione della palla, tanti giocatori sono stai imprecisi e pasticcioni nella gestione della palle. Probabilmente hanno influito le prime due sconfitte che assieme allo zero in classfica ha inciso a livello di testa sui ragazzi.”. “Guilbert è da applaudire in considerazione del fatto che ha fatto solamente due allenamenti con noi eppure si è presentato in maniera incredibile. Non eravamo certi che avesse 65-70 minuti nelle gambe, invece li ha fatti con una lucidità incredibile mettendo a nostra disposizione la sua personalità che è davvero molto importante.”. “Dal punto di vista calcistico non si può mai pensare che l’intervento di Dorgu sia da rosso. Chiunque abbia giocato a calcio sa che l’azione di Dorgu è una normalissima azione di gioco: il calcio non può essere interpretato con i fermi immagine. Così ci allontiamo dal calcio.”. “Oudin sono convinto che lui possa sfruttare al meglio le sue caratteristiche partendo da destra, potendo giocare ad un tempo sfruttando così la sua velocità mentale. Oggi ho voluto proporlo in questa posizione”

