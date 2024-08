Sampdoria-Bari, Longo: “Mi tengo la prestazione. Obiettivo? Pensiamo a salvarci”

L’analisi di mister Longo dopo il pareggio ottenuto contro la Sampdoria: “C’è rammarico per le tante occasioni che avrebbero potuto permetterci di portare a casa i tre punti, ma mi tengo la prestazione. Dopo due sconfitte la squadra è stata capace di restare in campo e mantenere la partita. Certo, non ci siamo riusciti per imprecisioni sotto porta ma si sta formando un gruppo con grande positività. Nel secondo tempo abbiamo interpretato la sfida con la Samp molto meglio, Lella e Falletti sono riusciti ad interpretare bene la partita. Una volta spiegata la partita tutto è stato più semplice. Obiettivi a mercato completo? In questo momento dobbiamo pensare alla salvezza, dobbiamo essere equilibrati e non possiamo farsi prendere da facili entusiasmi. Poi si vedrà se saremo bravi sul campo”.

