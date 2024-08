Lecce – Cagliari 1-0, trionfo del gottismo in una vittoria fondamentale

Lecce – Luca Gotti cambia in avanti e si affida nuovamente al mancino di Oudin a supporto di Krstovic, dietro invece trova subito spazio Frederic Guilbert.

Al 7′ il Lecce ha una clamorosa occasione per sbloccare il risultato: Mina effettua un retropassaggio al buio verso il proprio portiere, Krstovic è in agguato e ne approfitta presentandosi totalmente a tu per tu con Scuffet; il numero 9 giallorosso però riesce incredibilmente a maltrattare il pallone e sbagliare a porta vuota. Al 14′ Lovumbo scherza Baschirotto riuscendo ad andare via agevolmente al capitano del Lecce, entra in area da destra e dopo esserci accentrato scheggia la traversa della porta difesa da Falcone. Al 26′ i padroni di casa passano in vantaggio sfruttando un calcio piazzato battuto da Oudin che in pratica riprende da dove aveva lasciato con Gotti: il nunmero 10 infatti dopo un gioco a due su calcio d’angolo con Pierret pesca sul secondo palo Gaspar che giganteggia e rimette un mezzo un pallone sul quale si fionda Krstovic e porta i nvantaggio i suoi facendosi perdonare il precedente errore. Dopo 10′ esatti il Lecce va vicino al pareggio grazie a un cross da destra di Frederic Guilbert che supera anche Scuffet, sul pallone arriva Dorgu che di poco manda alto. Ancora giallorossi al 43′, sempre pericolosi col mancino fatato di Oudin che su calcio di punizione da destra impegna Scuffet che devia in angolo; sul successivo calcio d’angolo sempre Oudin trova la deviazione di Gaspar che di ginocchio sfiora il secondo gol per i suoi. Al 45′ però il VAR entra in scena e richiama Fabbri per un intervento di Dorgu a centrocampo, il direttore di gara valuta da rosso il piede a martello del danese e lo manda negli spogliatoi.

Il secondo tempo inizia con il Cagliari che manda in campo un altro ex Lapadula al ppsoto di Prati. Proprio il neo entrato al 54′ va vicinissimo al pareggio sfruttando un cross vellutato da sinistra di Augello: il colpo di testa di Lapadula però viene neutralizzato da un intervento miracoloso di Falcone. Al 61′ sono i giallorossi a sfiorare quello che sarebbe stato il secondo gol: Krstovic vede bene Banda in azione di ripartenza, il numero 22 giallorosso punta l’area avversaria accentrandosi da sinistra e calcia a giro col pallone che esce davvero di pochissimo alla sinistra di Scuffet. All’85’ Falcone sale di nuovo in cattedra con una parata davvero pazzesca: Lovumbo punta e supera Jean trovandosi da solo davanti all’estremo difensore giallorosso calcia a botta sicura di destro ma Wladimiro Falcone risponde da campionissimo salvando di piede. All’89 il Cagliari spreca un’occasione che pareggia quella di Krstovic del primo tempo: Viola da solo in area piccola colpisce in pieno la traversa sciupando l’occasione più ghiotta dei suoi. Dopo un minuto dal suo ingresso Rebic al 95′ trova Pierotti in contropiede, l’esterno giallorosso punta il suo diretto avversario, si accentra da destra e calcia sul primo palo mancando il gol per questioni di centimetri.

Finisce una partita che il Lecce vince mettendo per la prima volta in campo in questa stagione il gottismo ammirato e apprezzato lo scorso anno.

LECCE – CAGLIARI

Reti: 26′ Krstovic (LEC)

Lecce 4-2-3-1:Falcone; Guilbert (75′ Jean), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret (75′ Pierotti); Dorgu, Oudin (56′ Morente), Banda (75′ Coulobaly); Krstovic (94′ Rebic). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Berisha, Morente, Rafia, Jean, Bonifazi, Burnete, McJannet, Coulibaly, Marchwiński, Pierotti. Allenatore: Luca Gotti

Cagliari 3-5-2: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (67′ Felici), Deiola (67′ Viola), Prati (46′ Lapadula), Marin, Augello; Piccoli (81′ Pavoletti), Luvumbo. Panchina: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Mutandwa, Felici. Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Michael Fabbri sez. di Ravenna – Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Khaled Bahri sez. di Sassari – IV Ufficiale: Marco Monaldi sez. di Macerata – VAR: Daniele Chiffi sez. di Padova – AVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

Ammoniti: 23′ Zappa (CAG); 64′ Falcone (LEC)

Espulso: 44′ Dorgu (LEC)

Note: spettatori 26.386 (incassso: € 421.991,38)

