Latina-Potenza (1-0): i laziali la spuntano nel finale ed agguantano la salvezza

FINALE: LATINA-POTENZA (1-0)

La decide Bocic con una perla all’89esimo. I laziali raggiungono così la matematica salvezza mentre il Potenza torna in terra lucana con molti rimpianti per l’occasione sciupata.Â

98′ – punizione dal limite Potenza: Rillo sul pallone la mette fuori per Mazzeo che calcia dal limite ma alla fine Zacchi blocca

96′ – doppio cambio Latina: entrano Gatto e Mastroianni per Riccardi e Ndoj

– 7′ recupero

89′ – RETE LATINA: alla prima conclusione in porta del secondo tempo il Latina passa in vantaggio con una perla di Bocic (1-0) dal limite destro dell’area con un tiro a giro che supera Alastra e finisce sotto l’incrocio

87′ – rosso per Schimmenti per un calcione da terra a palla lontana ad Ercolano

86′ – corner Latina (3): proteste dei padroni di casa per un tocco di mani in area di un difensore del Potenza

84′ – cambio Latina: entra Saccani per Improta

76′ – corner (5) Potenza

72′ – doppio cambio Potenza: entrano Mazzeo per Petrungaro e Riggio per Novella

72′ – cambio Latina: entra Bocic per Ekuban

67′ – cambio Potenza: entra Ghisolfi per Ferro

58′ – doppio cambio Potenza: entrano Schimmenti e Siatounis per Rosafio ed Erradi

50′ – corner (4) Potenza

49′ – corner (3) Potenza

46′ – ripresa la partita

+ SECONDOTEMPO +Â

Termina un primo tempo con poche e mozioni. Potenza partito bene poi il Latina ha preso le misure lasciando pochi spazi alla manovra degli ospiti rossoblĂą. L’occasione piĂą ghiotta è stata di marca nero-blĂą con il palo colpito da Ciko al 18esimo.

46′ – giallo per Improta

–Â 1′ di recupero

37′ – corner Potenza (2)

36′ – punizione Potenza: batte Petrungaro, palla in area e Verrengia per un soffio non ci arriva di testa

29′ – corner (2) Latina

28′ – giallo per Castorani

25′ – gol annullato al Potenza per posizione di fuorigioco di Rosafio lanciato in area da Petrungaro

22′ – corner Latina (1): batte Petermann, Ekuban di testa manda la palla alta sulla traversa

18′ – occasionissima Latina: Improta crossa in area, Ciko la spizza di testa e la palla sbatte sul palo mandando fuori tempo Ekuban che fallisce un facile tap-in

13′ – corner (1) Potenza: sulla bandierina si porta Petrungaro che mette la palla in area, Castorani ci arriva di testa ma sbaglia di poco la mira

11′ – punizione Potenza: calcia Rosafio, Castorani insacca di testa alle spalle di Zacchi ma l’arbitro ferma il gioco per una posizione di fuorigioco

7′ – tiro di Ferro: palla abbondantemente fuori misura

4′ – tentativo dalla distanza di Caturano: il destro a giro è facile preda dal portiere laziale

– Latina in maglia arancione in ricordo del 19 aprile 2002 quando vinsero 0-1 a Frosinone

1′ – gara iniziata

+ PRIMO TEMPO +Â

Latina, sabato 19 aprile 2025, ore 18.30 stadio “Domenico Francioni” – 37esima Giornata Campionato Serie C – Girone C

LATINA (3-5-2): Zacchi; Rapisarda, Marenco, Vona; Ercolano, Ndoj (51′ st Mastroianni), Petermann, Ciko, Improta (39′ st Saccani); Riccardi (51′ st Gatto), Ekuban (27′ st Bocic).

A disp.: Pannozzo, Basti, Zuppe, De Marchi, Polletta, Scravaglieri, Ciciretti.

All.: Bruno

POTENZA (4-3-3): Alastra, Novella (27′ Riggio), Verrengia, Bacini, Rillo; Castorani, Ferro (22′ st Ghisolfi), Erradi (13′ st Siatounis), Petrungaro 27′ st Mazzeo), Caturano, Rosafio (13′ st Schimmenti).

A disp.: Galiano, Milesi, Selleri, Valisena, Burgio.

All.: De Giorgio

Arbitro: Ramondino (Palermo)

Assistenti: Santarossa – Montanelli

Quarto uomo: Ambrosino

MARCATORI: 44′ st Bocic

AMMONITI: Castorani, Improta

ESPULSI: Schimmenti (42′ st)

NOTE:

Angoli: 3-5

Recupero: 1′ pt, 7′ st

