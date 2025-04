Bari Torre a Mare- lavori quasi ultimati per il nuovo parcheggio adiacente la stazione

Una ventata di aria fresca per la mobilità sostenibile sta per investire Torre a Mare. Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione di un moderno parcheggio di interscambio adiacente alla stazione ferroviaria locale, un progetto a lungo atteso dalla comunità e ora finalmente tangibile.

L’area, che sta prendendo forma rapidamente, offrirà una soluzione integrata per diverse tipologie di utenti:

* 87 posti auto per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

* 10 stalli per motocicli per una mobilità agile e sostenibile.

* 15 postazioni per biciclette promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto complementare.

* 2 aree dedicate ai taxi per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente.

* 2 zone “kiss&ride” per agevolare la sosta breve per accompagnare o prelevare passeggeri.

* Uno spazio dedicato alla sosta degli autobus per migliorare la connessione con il trasporto pubblico locale.

Questo intervento non si limita alla semplice creazione di posti auto, ma punta a una mobilità più “green” e intelligente. Il progetto prevede infatti:

* La piantumazione di 20 nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria e l’estetica urbana.

* L’utilizzo di superfici drenanti per una gestione sostenibile delle acque piovane.

* L’installazione di un sistema di illuminazione a LED di ultima generazione a basso consumo energetico.

* Un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza degli utenti e dei veicoli.

* Un avanzato sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Una volta completato, questo nuovo polo di interscambio rappresenterà un punto di svolta per i residenti e i pendolari, offrendo un’alternativa comoda e sicura per raggiungere la stazione centrale di Bari,incentivando l’abbandono dell’auto privata per il tratto urbano.

La conclusione dei lavori sembra ormai imminente, portando con sé la promessa di una Torre a Mare più moderna, vivibile e connessa,informa Leonetti.

