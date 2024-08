La Valtur Brindisi cede a Scafati in amichevole. Buone sensazioni per Bucchi

Finisce con la sconfitta per 93 a 85 il test match amichevole della Valtur Brindisi contro la Givova Scafati. Sul parquet del PalaDisfida di Barletta, i biancazzurri di Piero Bucchi giocano alla pari per trenta minuti contro la formazione campana che sarà ai nastri di partenza della prossima Serie A, poi cedono il passo proprio nel momento decisivo. Prestazione che comunque ha confermato le attese favorevoli su Ogden per i brindisini, la qualità di Vildera e De Vico, oltre alla sicurezza di Laquintana in fase di costruzione del gioco. Brindisi che tiene la testa avanti per i primi otto minuti di partita, poi scivola sino al meno 10 nel secondo quarto, quello nel quale Scafati mette in campo tutta l’esperienza dei suoi americani. Terza frazione con la rimonta della Valtur che si completa con il canestro di Vildera e ultimo quarto giocano testa a testa sino ai 60 secondi finali quando la tripla di Miaschi per la Givova scava il solco tra le due squadre. Per la Valtur Brindisi prossimo appuntamento il 6 e 7 settembre a Udine con il “Memorial Pajetta”.

