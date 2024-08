Bari, 80′ di superiorità numerica e un rigore non bastano: a Genova finisce 0-0

Non bastano 80 minuti di superiorità numerica al Bari per battere la Sampdoria nella quarta giornata di Serie B. I biancorossi non sfruttano il rosso a Vulikic e un calcio di rigore sbagliato da Lasagna e tornano in Puglia con un punto dalla trasferta di Genova dopo una gara condotta dall’inizio alla fine e in cui si sono viste trame di gioco importanti.

A Genova Longo ne cambia due rispetto al Sassuolo: Maiello al posto dell’infortunato Sibilli, Favasuli a sinistra per Dorval.

Il Bari parte bene. Dopo 5’ Benali ci prova dalla distanza sugli sviluppi di un corner e non centra di poco la porta. Due minuti più tardi proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione dell’ex Brescia il Bari passa in vantaggio con Lasagna che però è partito sul filo del fuorigioco. Palo della Samp al minuto 9: Tutino per De Paoli che calcia da sinistra e colpisce il palo. La Samp resta in 10 al minuto 13: Vulikic ferma Lasagna lanciato a rete, l’arbitro prima in sanziona, poi estrae il rosso. Il Bari ha una grossissima occasione per passare in vantaggio al 31’ quando Maresca, dopo la revisione del Var indica il dischetto per un tocco con un braccio di Bereszynki. Lasagna, però, calcia debole e centrale e Vismara para.

Inizia il secondo tempo e la Sampdoria ha subito una grande occasione: verticalizzazione per Coda che in uscita supera Radunovic ma calcia a lato. Il Bari risponde con un paio di conclusioni di Lella dalla distanza e con un calcio di punizione a giro di Falletti che sfiora il palo. Entra anche Manzari e al 28’ sfiora il gol su assist di Lella con una conclusione potente che per pochissimo non batte Vismara. Entrano anche Sgarbi e Lulic ma il parziale non cambia: il muro della Sampdoria tiene e si va negli spogliatoi con un punto a testa che porta entrambe le squadre a quota due in classifica.

