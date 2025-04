Monopoli-Giugliano 3-2: i biancoverdi chiudono il campionato al terzo posto

97′: Triplice fischio al Veneziani! Il Monopoli rischia nel finale, ma conclude la propria regular season al terzo posto, grazie al 3-2 rifilato al Giugliano. La formazione di Alberto Colombo approfitta della sconfitta del Crotone, caduto 2-0 sul campo della Casertana, e chiude con 57 punti il proprio percorso nel girone C di Serie C. Finisce in giornata il campionato dei biancoverdi che nell’ultima giornata osserveranno il turno di riposo. Adesso il gabbiano è atteso ai playoff.

93′ GOL ANNULLATO AL GIUGLIANO PER FUORIGIOCO! Non convalidato il 3-3 di Giorgione che in area piccola aveva trovato la zampata vincente

90′: 5′ di recupero

90′ ammonito Minelli del Giugliano

88′ GIUGLIANO: Bertotto inserisce Minelli al posto di Balde

81′ MONOPOLI: Escono Falzerano e De Risio per Scipioni e Battocchio

81′ ammonito Giorgione del Giugliano

80′ GIUGLIANO: Punizione insidiosa dal limite di Del Sole che chiama Vitale all’intervento

76′ GIUGLIANO: Esce Vallarelli, entra Giorgione

76′ GOL DEL GIUGLIANO: DEL SOLE! Si accentra dalla destra ed arma un sinistro dalla distanza che infila Vitale, non irresistibile nella circostanza. Sesto gol nelle ultime 5 partite per il calciatore del Giugliano che rimette in partita i suoi. 3-2

74′ MONOPOLI: Doppio cambio in attacco per Colombo, escono Bruschi e Yeboah per Pellegrini e Grandolfo

73′ GIUGLIANO: Oyewale prova il tiro dalla distanza, palla in curva

61′ GIUGLIANO: Primi due cambi per i campani, entrano D’Agostino e Nepi per Padula e De Rosa

58′ MONPOLI: Esce Calvano, al suo posto entra Greco

54′ MONOPOLI: Viteritti imbuca lateralmente per Yeboah che scivola al momento del tiro e manca la porta

52′ GIUGLIANO: De Rosa calcia da punizione dal limite, traiettoria telefonata per Vitale

50′ GIUGLIANO: Azione manovrata sulla catena di destra che termina sui piedi di Celeghin, il cui colpo di esterno termina non molto lontano dal palo

45′: Si riparte dal 3-1 al Veneziani, inizia il secondo tempo tra Monopoli e Giugliano

SECONDO TEMPO

48′: Duplice fischio per il direttore di gara. Il Monopoli all’intervallo conduce sul Giugliano con due reti di vantaggio, 3-1 dopo i primi 45′

45′ : concessi 3′ di recupero per concludere il primo tempo

42′ GIUGLIANO: Del Sole prova il tiro dal limite, palla larga alla destra di Vitale

36′ ammonito Calvano del Monopoli dopo un contrasto irregolare

26′ giallo per Oyewale del Giugliano

26′ RETE DEL GIUGLIANO: BALDE! Errore della difesa del Monopoli, ne approfitta l’attaccante dei campani che salta Vitale e deposita la sfera nel sacco

22′ TRIS DEL MONOPOLI: YEBOAH riceve palla dalla destra e da posizione ravvicinata batte Russo. Avvio shock per il Giugliano

20′ RADDOPPIO DEL MONOPOLI CON BRUSCHI! L’attaccante raccoglie il pallone in area, stop di petto e destro delicato per il 2-0 della formazione di Colombo

18′ GOL DEL MONOPOLI: CALVANO! I biancoverdi puniscono al primo corner di giornata: invito dalla bandierina per Calvano che di testa infila Russo

12′ MONOPOLI: Invito dalla destra di Valenti per Yeboah, ma Russo è attento in uscita

9′ GIUGLIANO: Del Sole cerca la porta direttamente da punizione defilata, traiettoria centrale per il portiere di casa

8′ GIUGLIANO: Brivido per il Monopoli. Cross dalla destra di Vitale per Padula, il cui colpo di testa in piena area chiama Vitale al colpo di reni

1′: Inizia il match!

PRIMO TEMPO

MONOPOLI-GIUGLIANO 3-2

RETI: 18′ Calvano (M), 20′ Bruschi (M), 22′ Yeboah (M), 26′ Balde (G), 76′ Del Sole (G)

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Bizzotto, Contessa, Viteritti; Valenti, Falzerano (81′ Scipioni), De Risio (81′ Battocchio), Calvano (58′ Greco), Pace; Bruschi (74′ Pellegrini), Yeboah (74′ Grandolfo). A disposizione: Albertazzi, Cristallo, Virgilio, Sylla, Cellamare. All: Colombo

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Valdesi, Caldore, Oyewale; Vallarelli (76′ Giorgione), Celeghin, De Rosa (61′ D’Agostino); Del Sole, Padula (61′ Nepi), Balde (88′ Minelli). A disposizione: Anacoura, D’Aniello, Masala, Genovese, Galletta, Peluso, Nuredini, Demirovic. All: Bertotto

DIRETTORE DI GARA: Burlando di Genova

ASSISTENTI: Tempestilli di Roma 2, Chichi di Palermo

QUARTO UFFICIALE: Graziano di Rossano

AMMONITI: Oyewale (G), Calvano (M), Giorgione (G), Minelli (G)

ANGOLI: 6-2

RECUPERI: 3′ pt, 5′ st

