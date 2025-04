Lecce, riflessioni in corso su Giampaolo

La sconfitta con il Como ha avviato una serie di confronti e riflessioni in casa Lecce. In particolare, contrariamente a quanto si era diffuso nell’immediato post-partita, la dirigenza starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di cambiare nuovamente allenatore. In bilico, dunque, la posizione di Marco Giampaolo. L’allenatore al termine della gara aveva dichiarato: “Mi assumo la responsabilità, mi dispiace moltissimo per i tifosi, per il club. In questi casi c’è poco da dire: sono 3 gol presi, non mi va di giustificare nulla. C’è grandissima delusione in questo momento”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author