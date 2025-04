Matera, altro guasto in contrada Trasano. La situazione

Ci risiamo, una settimana dopo. Ancora una volta, in contrada Trasano, dove si è verificato un guasto su un’altra condotta idrica. Acquedotto Lucano, fa sapere, attraverso una nota di aver effettuato alcuni interventi per poter valutare il problema.

Ovviamente, nelle prossime ore sarà accertata l’entità del danno con i lavori che andranno avanti per tutta la notte. L’obiettivo è quello di limitare il più possibile i disagi ai cittadini materani reduci da un’altra emergenza idrica solamente pochi giorni fa. Oggi, alla vigilia della santa Pasqua, si presenta un altro problema. Acquedotto Lucano fa sapere che per il momento non è stata predisposta alcuna sospensione dell’erogazione idrica nella Città dei Sassi.

In questo senso, eventuali cali di pressione sono dovuti ad un prelievo eccessivo che si sta verificando in queste ore. Alcuni cittadini, però, hanno segnalato disagi già in queste ore, con la mancanza di acqua nella serata di oggi in alcune zone della Città dei Sassi.

