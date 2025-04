Taranto, l’Espresso Macchiato di Tommy Cash all’Uno Maggio Libero e Pensante

TARANTO – Taranto anteprima dell’Eurovision Song Contest in occasione del Concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante. Tra gli ospiti musicali anche Tommy Cash, il rapper estone in gara ad Eurovision Song Contest con la sua ormai virale “Espresso Macchiato”: un mix di dance pop, rap e electro swing, un tripudio di inglese maccheronico irresistibilmente grottesco che ha suscitato polemiche e interesse anche in Italia.

Gli altri nomi già annunciati sono quelli di Pop X, Riva Starr, Il teatro degli orrori, Motta, Fideles, Giancane, Lamante, Ascanio Celestini, Paolo Rossi, Denaldo, Fido Guido.

