Bari inclusiva, arrivano i semafori intelligenti per non vedenti e ipovedenti

Un importante passo avanti verso una città più accessibile e inclusiva è stato compiuto a Bari con l’avvio dei lavori per l’installazione di semafori intelligenti in sei incroci strategici del cuore della città.

L’iniziativa, resa possibile grazie a un investimento di 215mila euro, mira a migliorare la sicurezza e l’autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti.

Gli interventi prevedono l’installazione di segnalatori acustici, pulsanti intelligenti e percorsi tattili, progettati per interagire anche con i bastoni hi-tech utilizzati dalle persone con disabilità visiva. Le aree interessate dai lavori sono:

* via Quintino Sella / corso Vittorio Emanuele

* via Quintino Sella / via Piccinni

* via De Rossi / corso Vittorio Emanuele

* via De Rossi / via Piccinni

* piazza Massari

* piazza IV Novembre

Questo significativo cambiamento è il risultato di un costante dialogo e ascolto tra l’amministrazione comunale, l’Unione Italiana Ciechi e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Ma non è l’unico intervento in corso per migliorare gli impianti semaforici della città. Entro l’estate, saranno attivati anche cinque nuovi semafori a chiamata con visibilità migliorata per la sicurezza dei pedoni, già installati in via Caldarola, sul lungomare Nazario Sauro all’altezza di piazza Diaz, sul lungomare Imperatore Augusto vicino alla Basilica di San Nicola, in corso Trieste e in via Alfredo Giovine, nei pressi dell’ex Reef.

L’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore Domenico Scaramuzzi ha sottolineato l’importanza di rendere Bari una città realmente “di tutti”, dove nessuno venga lasciato indietro. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso una comunità più giusta, sicura e umana.

