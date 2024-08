Monopoli-Sorrento 0-1: Musso punisce una squadra dai due volti

Un primo tempo poco esaltante, una ripresa molto generosa. È una sconfitta che ha il sapore della beffa quella maturata al Veneziani per il Monopoli: finisce 0-1 in favore del Sorrento l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie C girone C. Formazioni: 3-5-2 per i biancoverdi, 4-3-3 per i rossoneri. Il vantaggio campano arriva al 23’: da calcio piazzato è bravo Guadagni a pennellare la sfera al centro cogliendo la difesa pugliese impreparata. Ne approfitta Musso che anticipa Bizzotto e sigla lo 0-1. Altra grande chance per gli ospiti al 40’: Musso per Guadagni stavolta, ma una volta a tu per tu con Vitale la palla del raddoppio viene sprecata. Il Monopoli si vede al 46’, cross di Pace per la testa di Grandolfo, palla a lato.

Cambia la musica nella ripresa per gli uomini di Colombo: gli ingressi di Yabre, Yeboah e Bruschi in particolare danno fluidità e imprevedibilità. I risultati si vedono ma anche la sfortuna: al 67’ diagonale di Vazquez rasoterra che coglie il palo, al 77’ miracolo di Del Sorbo sullo stacco di Miceli da precedente cross di Pace. Sfortunati anche Battocchio all’ 82’, palla di poco alta sulla traversa e Yabre all’87’, sforbiciata deviata in angolo. Ultimo brivido al 91’: tenta il tutto e per tutto anche Pace, palo clamoroso anche qui. Al fischio finale del signor Sacchi di Macerata la squadra biancoverdr esce comunque tra gli applausi.

