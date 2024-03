Bruxelles ospiterà la presentazione del Taranto Eco Forum 2024

Sarà Bruxelles a ospitare la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 del “TEF – Taranto Eco Forum”. Prevista il 19 marzo, dalle 09:30 alle 11:30, si terrà nella sala L 130 A della Commissione Europea, in Rue de la Loi 130.

L’evento è organizzato da Eurota ETS e Ferrara Expo, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e il supporto della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Con il primo appuntamento ufficiale, nel 2023, TEF è diventato un forum cardine per incentivare il dibattito nazionale sui principali temi legati all’ambiente e all’innovazione, grazie anche alla vicinanza e alla collaborazione di numerosi player di settore che hanno creduto nei risultati ottenuti.

Ed è proprio per ampliare questo dibattito a livello internazionale, in particolare le zone Euromed, e per condividere necessariamente best practices da replicare a livello europeo, che si è optato per rendere la conferenza di lancio un’occasione di confronto con il resto degli Stati dell’Unione.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali degli organizzatori, l’intervento del Dr.Joachim D’Eugenio, Policy Advisor on Zero Pollution and Green Cities della Commissione Europea, D.G. Ambiente.

A seguire, sarà dato spazio all’approfondimento scientifico, con i contributi di alto profilo incentrati sullo stato dell’arte delle ricerche alla base del TEF: innovazione ambientale, decarbonizzazione, trasferimento energetico, sostenibilità e biorisanamento ambientale.

La ricca giornata di confronti proseguirà con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni italiane, i quali mostreranno una panoramica delle sfide e delle possibili soluzioni che le autorità italiane possono mettere in atto nell’implementare gli esisti delle ricerche scaturite dal TEF, nel rispetto della legislazione comunitaria.

Di seguito è possibile trovare il programma definitivo

09:30 – 09:45: Presentazione del “TEF – Taranto Eco Forum

• Patrick Poggi – Presidente Eurota ETS.

• Dott.ssa Silvia Paparella – Direttore Generale RemTech Expo e consulente delegato per Ferrara Expo.

• Joachim D’Eugenio – P olicy Advisor on Zero Pollution and Green Cities, Commissione Europea , DG Ambiente .

09:45 – 10:30: Lo stato dell’arte delle ricerche alla base del TEF: innovazione ambientale, decarbonizzazione, trasferimento di energia, sostenibilità e biorisanamento ambientale

• Prof. Vito Felice Uricchio – C ommissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto e membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulle Acque.

• I ngegner Fabio Cerino – C ofondatore di Eurota ETS.

• Dott.ssa Valeria Ancona – M embro del Comitato Tecnico Scientifico del TEF e membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Istituto di Ricerca sulle Acque.

10:30 – 10:55 Sfide e soluzioni per le istituzioni nell’attuazione dei risultati del TEF, nel rispetto della legislazione dell’UE.

• Generale. B. C c Giuseppe Vadalà – M embro del Comitato Scientifico del TEF e Commissario Unico per l’Attuazione degli Interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale .

• D ott . Gianni Azzaro – Vicesindaco di Taranto, con delega allo S viluppo E conomico

10:55 – 11:20: Q&A

11:20 – 11:30: Osservazioni conclusive

Moderato da: Michele Esposito, giornalista dell’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA)

