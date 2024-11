Brindisi, Ragno: ‘Dobbiamo restare tranquilli altrimenti è peggio’

Nicola Ragno, allenatore del Brindisi ha presentato così la fida del ‘Fanuzzi’ con Matera: “Il Matera è una delle squadre che può ambire alle prime 5 posizioni. La società è ambiziosa, è stata allestita una rosa di qualità. Noi rispettiamo tutti gli avversari ma guardiamo in casa nostra. Puntiamo a vincere e a ridurre il gap. Non guardiamo la classifica ma sappiamo benissimo di essere ancora in negativo. Nel calcio non bisogna trovare alibi. Dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili, siamo andati ad Angri con la consapevolezza di venire da 4 risultati utili consecutivi, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che ha messo in difficoltà un po’ tutte le squadre. Sul 1-1 abbiamo avuto quel palo di Bottalico che poteva cambiare le sorti della gara. Abbiamo perso prima Viti, poi Marcheggiani, la situazione non si era messa per il verso giusto. Abbiamo perso questa partita ma analizzandola abbiamo capito che bisogna essere più furbi. È un campionato in cui anche l’ultima in classifica ha una rosa di qualità, per cui non puoi concedere quasi nulla. Dobbiamo stare tranquilli e sereni, cercando di migliorare gli errori che facciamo. Da quando sono arrivato io abbiamo fatti passi da gigante. Sono sempre ottimista e fiducioso, lotto sempre e non mollo mai”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author