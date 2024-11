Altamura, Di Donato: “Col Messina partita difficile da portare a casa”

La Team Altamura punta a proseguire la striscia di risultati utili consecutivi nel match contro il Messina. I biancorossi dovranno affrontare in casa la squadra siciliana, posizionata al diciottesimo posto con 13 punti, proveniente dalla vittoria per 1-0 sul Giugliano. In vista della partita, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa Daniele Di Donato. Di seguito, le sue parole.

Sulla partita: “Domani affronteremo una squadra in salute, che mi ha fatto impressione. Ha molta gamba, una squadra da prendere con le pinze. Dovremo curare ogni particolare per poter conquistare i 3 punti. Sarà una partita difficile da portare a casa”.

Sugli infortunati: “Acampa torna, abbiamo perso Minesso per un problema alla costola e non lo avrò a disposizione. Abbiamo perso Franco e Palermo, quest’ultimo ha dolore e abbiamo deciso di farlo recuperare bene. Non saranno del match anche Sadiki e Sabbatani. Sono sicuro che chi giocherà al loro posto farà una grande gara”.

Sui tre pareggi: “Sono importanti perchè muovono la classifica, ma dovevamo raccogliere di più. Evidentemente ancora ci manca quel passo per stare più sereni”.

Sul momento di forma: “Per quanto riguarda il risultato potevamo fare ancora meglio, mentre per le prestazioni la squadra è cresciuta tantissimo. Possiamo dire la nostra in questo girone infernale. Non dobbiamo abbassare la guardia e cercare di migliorare in ogni settimana”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author