Brindisi, Perrone: “Assenze? Siamo comunque fiduciosi”

Le parole del vice allenatore del Brindisi, Marco Perrone, alla vigilia del match contro il Gravina: “Il Gravina si affronta con grandissima attenzione e cura dei particolari. Si trova in quella posizione di classifica perché paga qualche pareggio di troppo nel girone di andata. Non ha nulla da invidiare come rosa a chi si trova meglio in classifica. Sanno dare molta intensità al gioco e vengono da una grande gara disputata a Casarano, dove per larghi tratti hanno dominato il gioco. Dubbi di formazione? Sì, dobbiamo finire di curare qualcosa in preparazione alla partita di domani. Sono comunque convinto che chi scenderà in campo darà il massimo. La nostra unica ricetta è lavorare duramente, anche venti ore al giorno se necessario. E’ ovvio che in questo campionato non esistono pronostici e partiti facili. Non si può pensare che esistono match con coefficienti di difficoltà minori rispetto ad altri. Noi siamo pronti, i ragazzi si sono preparati bene. Cercheremo di interrompere questo trend negativo. Il pubblico diventa sempre più importante, avere i tifosi al nostro fianco è fondamentale in questo momento“.

