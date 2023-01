La Virtus Francavilla cade ad Agropoli: la Gelbison vince 2-0

Prosegue l’incubo trasferta per la Virtus Francavilla, che cade ad Agropolis contro la Gelbison. Moduli speculari per le due formazioni, che scendono in campo con il 3-5-2. Un po’ sfalsato quello degli ospiti, che vedono Cardoselli partire nuovamente dal primo minuto in attacco al posto di Maiorino. Al 5’ ci prova Infantino, ma calcia alto. Tre minuti dopo risponde Patierno, con lo stesso esito

Al 14’ e 15’ ritentano la fortuna prima Tehcthoua e poi Graziani, ma nessuno dei due avrà successo. La migliore palla gol del primo tempo è della Virtus: punizione di Caporale al 18’ che trafigge la barriera, Anatrella respinge poi Idda, da posizione defilata ed a porta sguarnita vede un difensore salvare sulla linea il suo tap in. La reazione della Gelbison è tutta nella punizione velleitaria di De Sena al 25’, mentre la Virtus si renderà ancora pericolosa 10 minuti dopo, ancora con Idda, che tenta una torsione. Al 40’ Caporale dopo una sgroppata calcia altissimo e due minuti dopo Onda prova a sorprendere Avella dalla distanza. Pioggia copiosa e terreno di gioco in condizioni non ottimali: si va negli spogliatoi a porte inviolate. L’avvio di ripresa vede i padroni di casa subito pimpanti, con Correnti che da subentrato ci prova subito da fuori area. 10 minuti dopo ancora Idda pericoloso, questa volta di testa, straordinario Anatrella nella risposta. Al 61’ la Gelbison apre le marcature dal nulla: gran botta dalla distanza di Loreto, che trova la deviazione involontaria di Infantino. Tante le polemiche dei biancazzurri per la posizione dell’ex Taranto. Passano cinque minuti ed i rossoblù raddoppiano, questa volta il gol è tutto di Loreto che ti testa beffa Avella sugli sviluppi di un corner. La Virtus accusa il colpo e proba a reagire, ma senza mai riuscire ad impensierire seriamente Anatrella. Patierno ci prova in un paio di occasioni, ma la migliore chance ce l’ha Caporale all’ultimo dei quattro minuti di recupero, quando di testa conclude al lato di un soffio. La Gelbison torna a vincere oltre due mesi dopo l’ultimo successo. La Virtus torna ancora una volta a casa a mani vuote.

Gelbison-Virtus Francavilla Calcio 2-0

Reti: 17′, 22’st Loreto (GE)

Gelbison: Anatrella, Onda (1’st Correnti), Granata, Gilli, Graziani (37’st Francofonte), Uliano, Infantino (29’st Savini), De Sena, Fornito, Loreto, Nunziante (11’st Tumminello). A disp: Vitale, Bubacarr, Citarella, Faella. All. De Sanzo

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Cardoselli (26’st Maiorino), Di Marco (26’st Macca), Patierno, Caporale, Pierno, Tchetchoua (33’st Mastropietro), Mendes, Minelli (26’st Risolo). A disp: Milli, Romagnoli, Solcia, Ejesi, Carella, Yakubiv, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Dario Madonia di Palermo (Matteo Paggiola di Legnago-Paolo Tomasi di Schio-Martina Molinaro di Lamezia Terme)

Note: Ammoniti: Nunziante, Gilli, Infantino (GE) Mendes, Avella, Di Marco (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st

