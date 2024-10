Brindisi-Palmese 1-1: primo gol della stagione per i biancazzurri

E’ un Brindisi cresciuto fisicamente e tatticamente quello che scende in campo al Fanuzzi per incontrare la Palmese, una delle squadre più in forma in questo avvio di campionato. L’approccio positivo degli adriatici è premiato parzialmente al 12’ quando Viti va in goal , ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La strada è quella giusta.

La Palmese risponde al 14’ con Fusco che penetra in area, arriva a due passi dalla porta, ma Milan gli nega il gol con una gran parata. I padroni di casa non stanno a guardare e dopo 3’ ci riprovano: Bottalico serve Nikolli, il neo arrivato, calcia bene ma il pallone viene deviato in angolo.

L’occasione più importante dei biancazzurri arriva al minuto 18: Bottalico serve palla a Mokulu che si gira benissimo, ma trova la grande risposta di Pollini. Ma l’ultima azione del primo tempo è di marca ospite; la conclusione di Figliolia viene deviata in angolo da Milan. Le squadre vanno a riposo con il risultato di parità a reti bianche.

Nella ripresa il copione sembra essere lo stesso. Il Brindisi continua a spingere e al 55’Lucchese si libera della marcatura al limite dell’area, calcia col destro ma trova la risposta di Pollini. Al 57’è Mokulu a far venire i brividi alla difesa avversaria, la sua conclusione termina di pochissimo fuori. Subito dopo. Ragno richiama Dellino in panchina per fare spazio a Marcheggiani.

Al 76’peró gli ospiti restano in 10 uomini per l’espulsione di Fusco reo di un aver colpito con un colpo proibito un avversario. Neppure il tempo ai biancazzurri di pensare di poter approfittare della superiorità numerica che sul conseguente calcio d’angolo la Palmese passa in vantaggio, la rete è firmata da Peluso. Arriva immediatamente una bordata di fischi dagli spalti del Fanuzzi.

Questa volta però il Brindisi non merita di essere sotto. La caparbietà dei biancazzurri è premiata al 79’: Rana crossa per Nikolli che insacca all’incrocio per il goal dell’1 -1. Il Brindisi ce l’ha mette tutta anche negli ultimi minuti per provare a vincere; girandola di cambi di Ragno che inserisce forze fresche. Al 96’ Montinaro prova a imbeccare Marcheggiani che non ci arriva per un soffio.

Finisce 1-1 tra Brindisi e Palmese con gli adriatici che muovono la classifica e segnano la prima rete stagionale. Serviva anche cancellare lo zero dalla casella dei gol segnati, ed è già qualcosa.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts