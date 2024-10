Guizzo di Baietti al 90’: l’Ugento supera di misura il Manfredonia

All’Ugento basta il gol al 90’ del subentrato Baietti per battere a Gallipoli il Manfredonia al termine di un match non bellissimo e tutt’altro che ricco di palle gol.

Il primo squillo di giornata è di Calemme, che ci prova al 7’ con un destro a giro che si spegne sul fondo.

Al 14’ calcia da fuori Giacobbe, ma il tentativo dalla distanza si spegne sul fondo.

Passano tre minuti e Calemme ci riprova, dopo uno scambio con Scaringella, ma senza fortuna.

Il primo tiro nello specchio della formazione ospite arriva al 26’: Coppola incrocia e Di Donato respinge.

L’unico guizzo dei salentini (alle corde per 40 minuti) è di Ruiz, ma la mira del capitano giallorosso è imprecisa.

Si va negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Il secondo tempo si dimostra meno interessante del primo, Cinque prova a cambiare qualcosa con i cambi: dentro Carbonaro, Bonicelli e Tedesco. Quest’ultimo al 35’ conquista un corner sugli sviluppi di una buona intuizione offensiva, e ci riprova con esito simile al 41’.

Saranno però i cambi di Oliva a dimostrarsi determinanti. Negli ultimi due minuti prima del 90’ si infiamma la contesa: i sipontini protestano per un presunto tocco di mano in area, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per fischiare un calcio di rigore.

Sul capovolgimento di fronte i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio, con l’unico tiro in porta del match: Jimenez serve Baietti e quest’ultimo insacca alle spalle di Sapri.

Primo stagionale per i salentini, terza sconfitta invece per il Donia.

