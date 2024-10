Un tempo a testa allo Zini, tra Cremonese e Bari finisce 1-1

Un tempo a testa allo Zini dove Bari e Cremonese si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 con Sernicola che risponde a Lasagna e il Bari che conquista il sesto risultato utile consecutivo.

Torna titolare Sibilli che vince il ballottaggio con Saco e Maiello, Stroppa risponde con Bonaiuto e Vandeputte alle spalle di De Luca.

Falletti, ex della gara, si vuol far rimpiangere, i calci piazzati sono tutti i suoi, come quello al 18’ che mette sul secondo palo sui piedi di Mantovani che impegna seriamente Fulignati. Il possesso si tramuta in gol al minuto 27: tacco illuminante di Sibilli per Lasagna che fulmina Fulignati sul primo palo.

Stroppa passa al 4-3-1-2 nella ripresa nella ripresa e al 7’ la sua squadra si fa pericolosissima: Radunovic è miracoloso su De Luca da pochi passi dopo un’incertezza di Dorval, poi Fulignanti nega il raddoppio a Lasagna. Radunovic ingaggia il suo duello personale con gli attaccanti della Cremonese e al minuto 56 dice di no a Buonaiuto dal limite. Longo cambia gli attaccanti con l’ingresso di Favilli e Novakovich, al 68’ ci prova Benali con il destro sugli sviluppi di un corner. Sulla ripartenza trova il pareggio la Cremonese: Sernicola da fuori trova la deviazione di Vicari che inganna Radunovic e pareggia. Le emozioni non mancano tra l’80’ e l’81’: prima Favilli manca di poco il bersaglio, poi De Luca fa tremare la traversa. Due minuti più tardi Saco incrocia troppo la conclusione da posizione favorevole. Nei minuti finali il Bari recrimina per un calcio di rigore non concesso per atterramento di Favilli in area. Finisce 1-1 con un punto che può stare bene al Bari al cospetto di una delle corazzate del campionato.

8a g. Serie BKT: Cremonese-Bari 1-1

Marcatori: 27’pt Lasagna (B), 26’st Sernicola (C)

Cremonese (3-5-2): Fulignati, Antov, Bianchetti (c), Ceccherini (48’st Lochoshvili), Zanimacchia (1’st Nasti), Collocolo, Pickel, Vandeputte (21’st Vazquez), Barbieri (1’st Sernicola), De Luca, Buonaiuto (32’st Bonazzoli)

A disp.: Saro, Jungdal, Quagliata, Ravanelli, Majer, Moretti, Milanese

All. G. Stroppa

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Sibilli (10’st Saco), Dorval, Falletti (22’st Novakovich), Lasagna (22’st Favilli)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Favasuli, Simic, Obaretin

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Gianluca Manganiello (Pinerolo); assistenti: Sig. Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo) e Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria). Quarto Ufficiale: Sig. Dario Madonia (Palermo). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Manuel Volpi (Arezzo)

Ammoniti: Zanimacchia (C), Benali (B), Nasti (C), Radunovic (B), Saco (B), Ceccherini (C)

Espulsi:

Angoli: 2-4

Rec.: 1’pt; 4’st

Note: prima del via verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf, recentemente scomparso

Stadio ‘Giovanni Zini’, Cremona; cielo parzialmente nuvoloso, 20°C, terreno in discrete condizioni; 9.942 spettatori (1.534 tifosi ospiti)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author