Matera, Ciullo: “Ci manca la vittoria in casa. Gravina? Tosto”

“Guardando la classifica, la partita di domani possiamo considerarlo un big match. Il Gravina ha un punto in più di noi. Speriamo di poter fare la nostra partita”. È il commento del tecnico Salvatore Ciullo ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia della sfida di domani.

Sul momento: “Stiamo bene. Finora abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Adesso, però, ci manca la vittoria in casa e mi auguro che domani riusciamo a farla. Però, avremo di fronte una squadra di tutto rispetto come il Gravina. Sappiamo che non sarà facile, ci aspetta una partita difficile come una buonissima squadra”.

Sul Gravina: “Tecnicamente è una squadra molto forte. Hanno anche dei buoni palleggiatori. Se non stiamo attenti hanno dei giocatori che possono farci male, soprattutto sugli esterni. Hanno elementi importanti come Santoro e Chiaradia che conoscono molto bene questo campionato. Però, anche gli altri che sono arrivati si stanno dimostrando all’altezza”.

Sulla porta inviolata: “È un dato molto importante quello di non aver subito gol. Come è importante fare le nostre partite ed essere consapevoli di chi si ha di fronte perché ogni partita sarà difficile. Finora ci siamo comportati bene e mi auguro di continuare su questa strada”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author