Colpo Monopoli, è fatta per Marcello Falzerano

Il Monopoli corre subito ai ripari dopo i tanti infortuni incassati negli ultimi giorni. Secondo quanto raccolto da Antenna Sud, il ds Marcello Chiricallo ha chiuso l’accordo con il centrocampista Marcello Falzerano. Nella scorsa stagione ha militato nell’Ascoli con un buon rendimento mettendo a referto 34 presenze con 2 gol e 1 assist.

Si tratta oltretutto di un vero e proprio jolly che nasce come esterno a tutta fascia, ma sa disimpegnarsi anche da mezzala, mediano o da attaccante esterno.

Alle spalle una carriera lunghissima con squadre come Perugia, Venezia, Salernitana, Avellino e Benevento giusto per citarne alcune. Vanta 200 presenze in Serie B con 10 reti e 28 assist e 206 presenze con con 21 gol e 25 assist in Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author