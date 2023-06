Brindisi: Nuovarredo Arena come impianto provvisorio

Esito positivo per la riunione tenutasi nella mattina di lunedì 5 giugno tra il sindaco e i tecnici del Comune, come comunicato dallo stesso sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

Durante l’incontro è stato stabilito un piano temporale per i lavori da effettuare, inclusi i relativi controlli contabili, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per adeguare lo stadio “Fanuzzi” alle direttive della Lega Pro.

In vista della prima scadenza del 15 giugno, relativa alla selezione del campo di gioco da indicare al momento dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie C, il sindaco ha informato che si è tenuta una proficua discussione con il suo omologo di Francavilla Fontana, il quale si è reso disponibile a designare la Nuovarredo Arena come campo provvisorio, in accordo con la Virtus Francavilla Calcio, gestori dell’impianto.

Il Brindisi Fc accoglie con soddisfazione la determinazione e l’enorme impegno che l’amministrazione comunale e i suoi tecnici stanno mettendo per garantire lo svolgimento regolare delle partite casalinghe dei biancazzurri.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp