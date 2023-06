Fasano, si sogna il ritorno di Beppe Laterza in panchina

La permanenza di Ivan Tisci sulla panchina del Fasano è al momento tutt’altro che scontata. Il tecnico ligure vanta l’interesse di svariati club in Serie D, e non sarebbe assurdo pensare che possa regalarsi già questa estate una panchina fra i professionisti. Il suo contratto con la società biancazzurra è in scadenza, e sulle sue tracce pare ci sia anche il Casarano. Qualora dovesse essere addio, il Fasano potrebbe puntare tutto su un ritorno assai gradito dalla piazza. Parliamo ovviamente di Giuseppe Laterza, ad oggi conosciuto come il tecnico più vincente della storia del Fasano. Sulla panchina della squadra della sua città, l’ex Taranto ha vinto in sei anni due campionati ed una Coppa Italia Promozione, raggiungendo inoltre altre tre finali di coppa (una delle quali mai giocata causa Covid). Nel 2018 fu proprio lui a riportare in Serie D il Fasano, ed i tifosi biancazzurri ora sognano ad occhi aperti un ritorno assai difficile da concretizzare. Questo perché mister Beppe Laterza ha ancora un anno di contratto con il Monopoli, ma anche tanti estimatori in Lega Pro. La pista che lo riporterebbe a Fasano è dunque complicata da percorrere, ma certamente non impossibile. Tra l’altro, pare ci sia stato anche un primissimo contatto con la società, che nei prossimi giorni incontrerà anche mister Ivan Tisci per parlare della possibilità di proseguire insieme per un’altra stagione. La situazione nella città della Selva è tutta da monitorare.

