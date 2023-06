Serie A, spareggio salvezza: Spezia-Hellas Verona potrebbe giocarsi in Puglia

Spezia ed Hellas Verona hanno chiuso il proprio campionato di Serie A a quota 31 punti, occupando rispettivamente il diciottesimo ed il diciassettesimo posto della classifica. Il regolamento della massima serie nazionale prevede uno spareggio da giocare in campo neutro per decretare la terza retrocessione in Serie B dopo quelle di Sampdoria e Cremonese. Si scenderà in campo domenica 11 giugno alle ore 20.45, ma resta da decidere lo stadio che ospiterà Spezia, Hellas Verona ed i rispettivi tifosi. Secondo Luigi Di Siervo (amministratore delegato della Lega Serie A) solo quattro società su venti hanno dato la disponibilità dei propri impianti: Udine, Firenze, Reggio Emilia e Lecce. Lo spareggio salvezza potrebbe dunque giocarsi al “Via del Mare”. La decisione ufficiale verrà presa questo pomeriggio, al termine di un consiglio di Lega straordinario.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp