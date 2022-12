Condividi su...

BRINDISI – Quel momento di duplice gioia si è trasformato in tragedia quando, a pochi giorni dal parto gemellare, la mamma, arrivata in condizioni già critiche al Perrino, ha avuto una forte emorragia ed è stata sottoposta a intervento chirurgico. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per una 41enne di Pezze di Greco deceduta nelle scorse ore al nosocomio brindisino dove era ricoverata dalla scorso venerdì, quando la donna aveva partorito un maschietto ed una femminuccia.

Mamma muore dopo parto: era in condizioni già critiche

Le condizioni di salute della sfortunata mamma, già critiche all’arrivo in ospedale, sono irrimediabilmente peggiorate dopo il parto. Nonostante le trasfusioni e l’operazione, nella mattinata di giovedì la 41enne è deceduta, gettando nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità, dove la donna, già mamma di un’altra bimba, era nota e stimata. Sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso per determinare l’esatta causa della morte.