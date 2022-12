Condividi su...

TORRE SANTA SUSANNA – Si ribalta con l’auto sulla provinciale, sbattendo contro un albero di ulivo. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per lo sfortunato automobilista che, nel pomeriggio di giovedì, è uscito fuori strada sulla provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna. Sul posto, carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, polizia locale di Torre e vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno bonificato l’impianto elettrico e del carburante del mezzo, una Volvo, al fine di evitare inneschi accidentali. L’automobilista, un 33enne del posto, dopo essere uscito autonomamente dal mezzo è stato trasportato all’ospedale Perrino per accertamenti: le sue condizioni di salute non destano, per fortuna, alcuna preoccupazione.