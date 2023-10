Brindisi: giudice sportivo, Galano si becca 3 giornate di squalifica

Il giudice sportivo ci va giù pesante con Cristian Galano, trequartista del Brindisi. All’ex Bari e Foggia costa molto cara l’espulsione rimediata nella sfida con la Juve Stabia di martedì 10 ottobre: 3 le giornate di squalifica inflitte “per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore

avversario in quanto, a seguito di una trattenuta, reagiva colpendolo con una gomitata al volto e tentando di tirare un calcio sulla gamba sinistra; senza conseguenze – si legge nel dispositivo del giudice sportivo -. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”.

