Brindisi: Francesco Bruni nuovo addetto agli arbitri

Il Brindisi ha affidato ufficialmente il ruolo di dirigente addetto agli arbitri a Francesco Bruni. Tesserato AIA per 23 anni, di cui 5 anni in Serie C da assistente con più di 65 partite, più di 40 in Primavera e 65 partite in D.

