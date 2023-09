Serie C/C: salta la prima panchina, Giugliano esonera Di Napoli

Salta la prima panchina nel Girone C della Serie C: il Giugliano ha ufficializzato l’esonero di Raffaele Di Napoli. Contestualmente, il club ha interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Alessandro Tatomir. Attraverso una nota, la società “ringrazia l’allenatore e il suo secondo per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali”.

