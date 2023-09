Il Monopoli recupera a Caserta. Tomei: “Il gruppo è sereno”

Nessun dramma nonostante una classifica che vede la squadra con due punti dopo quattro partite. L’allenatore del Monopoli Francesco Tomei parla così alla vigilia della trasferta di Caserta, recupero della prima giornata del girone C di Serie C: «Il gruppo è sereno, perché sappiamo di aver fatto una buonissima prestazione ad Avellino – le parole dell’allenatore – Poi, è chiaro che dall’esterno le prestazioni vengono sempre valutate in base ai punteggi ma abbiamo fatto un gran primo tempo mettendo in difficoltà l’Avellino e tenendo noi il pallino del gioco. Poi, prendi due gol da fallo laterale e calcio piazzato e diventa dura. Senza dimenticare che l’Avellino è la squadra più attrezzata del campionato insieme al Benevento. Ma l’umore è sereno e tranquillo, perché sappiamo di poter avere incidenti di percorso. La cosa più importante è metabolizzare il tutto e capire gli errori commessi».

Nella probabile formazione quasi certo il rientro di Cargnelutti al centro della difesa al posto di uno tra Ferrini e Fazio. A destra più Angileri di Fornasier per la questione minutaggio. A centrocampo Vassallo e Hamlili con Borello, Iaccarino e D’Agostino dietro uno tra Santaniello e Spalluto.

