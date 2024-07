Brindisi Fc, ingaggiati Tangorre e Natuzzi

Claudio Tangorre e Raffaele Natuzzi sono due giocatori del Brindisi FC. Tangorre, difensore classe 2003, originario di Gioia del Colle, mossi i primi passi nel Football Academy Gioia, è cresciuto nel settore giovanile del Monopoli, con cui ha vinto un campionato Primavera nel 2021. Le ultime due stagioni nelle file dell’US Bitonto Calcio. Anche Natuzzi è un difensore: classe 2005, in arrivo dal settore giovanile del Bari, lo scorso anno in forza alla formazione Primavera allenata da Federico Giampaolo e anche nell’orbita della prima squadra in serie B.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts