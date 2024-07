Matera, ufficiale: altro under in mezzo al campo, arriva dal Latina

(di Roberto Chito) Nuovo innesto under in casa biancoazzurra. Pochi minuti fa, il Matera ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Patrizio Rozzi. Si tratta di un classe 2005, proveniente dal settore giovanile del Latina.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma, Rozzi, ha svolto tutta la trafila in giallorosso arrivando a disputare le categorie Under 17 e 18. La scorsa stagione, il centrocampista è passato al Latina, dividendosi tra Primavera e prima squadra.

Rozzi, nasce come trequartista e va ad inserirsi in un pacchetto under già di per sé molto folto. Un’altra pedina per lo scacchiere del tecnico Ciullo che arriva nella Città dei Sassi con la formula del titolo definitivo.

