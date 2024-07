Brindisi, definito lo staff tecnico di Monticciolo

Prende forma la conduzione tecnica del Brindisi. Sono state individuate le figure che affiancheranno l’allenatore Alessandro Monticciolo alla guida della compagine biancazzurra. Si tratta del vice Gaetano Ungaro, originario di Reggio Calabria e con una lunga militanza da difensore alle spalle, una presenza in Serie A e due in Coppa Italia proprio con la maglia della Reggina; dal 2021 nello staff tecnico di Aglietti prima, di Filippo Inzaghi poi, sempre in riva allo Stretto.

Il prof. Mino Martinelli sarà il preparatore atletico: brindisino già più volte titolare del ruolo in prima squadra con cui ha vinto i campionati 2017-18 e 2018-19. Infine, Mirko Silipo, preparatore dei portieri, due stagioni a Nardò con Roberto Taurino, poi Casarano e lo scorso anno Gelbison al fianco di Monticciolo: un passato da calciatore anche nel Brindisi, prima con Mimmo Renna nel 2000-01 e l’anno successivo con Gigi Boccolini, quello della storica promozione in serie C2.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author