Bitetto, una nuova scuola media sostenibile e autosufficiente

BITETTO – Una scuola interamente realizzata in legno, con struttura X-Lam, antisismica, autosufficiente dal punto di vista energetico, dotata di impiantistica all’avanguardia, di recupero acque piovane, con sistema di ricircolo forzato dell’aria per una maggiore salubrità degli ambienti interni e resiliente ai cambiamenti climatici. La nuova era dell’edilizia sostenibile passa per la prima scuola con certificazione americana Leed a livello Gold di tutto il sud Italia. È “Be Leaf”, il nuovo plesso della della scuola secondaria di primo grado di Bitetto, nel Barese, finanziato con fondi Miur e Por Puglia. Ispirata alle migliori esperienze europee ma dalla forte vocazione mediterranea, la nuova scuola media di Bitetto è interamente circondata da una “cintura verde” con un percorso botanico scrigno di biodiversità che migliora aspetto, microclima e qualità della scuola

