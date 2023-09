Bari, dehors più lontani dagli edifici: ristoratori in protesta al Tar

Bari – Il primo obiettivo utile è il ricorso al Tar e la sospensione del provvedimento: i ristoratori della città vecchia del capoluogo chiedono di essere ascoltati e sono sul piede di guerra per la nuova prescrizione della sovrintendenza, che impone l’allontanamento di un metro e 20 dei dehors dagli edifici adiacenti. Una manciata di giorni per mettersi in regola, poi i controlli.

