Bicinpuglia: Marathon&Medio Fondo, atto quarto a Rionero in Vulture

Quarta tappa delle Marathon&Medio Fondo di Bicinpuglia 2023: domenica 23 luglio si va a Rionero in Vulture per l’attesissima settima edizione della Marathon del Vulture, organizzata dall’UCD Rionero “Il Velocifero”, associazione nota agli appassionati per gli straordinari successi organizzativi.

L’evento, che darà la possibilità ad appassionati e curiosi di ammirare una delle zone più belle della Basilicata, con i Laghi di Monticchio a fare da romantica cornice alla gara, è già record: ai nastri di partenza già 180 iscritti, con la possibilità di formalizzare la partecipazione fino alle ore 15 di sabato 22 luglio.

Come sempre, è possibile registrarsi al sito ufficiale di Bicinpuglia al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=259.

“Si torna in Basilicata – sottolinea con entusiasmo Giovanni Punzi, responsabile SDA Ciclismo UISP Nazionale e coordinatore di Bicinpuglia – nella bellissima Rionero in Vulture, con paesaggi incantevoli ed un percorso che costeggi ai Laghi di Monticchio. Sarà sicuramente una bellissima festa”.

“Proti anche quest’anno – sottolinea il presidente dell’UCD Il Velocifero Rionero Claudio Lapolla – e sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti noi per accogliere i nostri iscritti alla Marathon al meglio: domenica i nostri partecipanti potranno ammirare le meraviglie dei nostri luoghi con lo splendido Monte Vulture a farla da padrone con i suoi percorsi bellissimi. Che dirvi inoltre dei meravigliosi laghi di Monticchio, che il percorso lungo costeggerà in lungo e largo il tutto contornato all’arrivo da un meraviglioso pasta party organizzato dal Catering M.E.G.A. Marinella dove ci farà gustare i suoi prelibati piatti , senza dimenticare la nostra sempre abbondante premiazione . Tutto questo fa sì che chi partecipa alla nostra gara gli rimanga un ricordo bellissimo che lo fa sempre ritornare. Vi aspettiamo come sempre numerosi”.

La Marathon del Vulture 2023 prevede due percorsi, la Marathon di Km 53 Disl.1400, con la partenzafissata per le ore 9 e la Medio Fondo di Km 32 Disl. 700, con lo start posticipato di 15 minuti.

La gara è aperta anche agli escursionisti e alle e-bike, che potranno partecipare al percorso medio.

