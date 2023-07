Caos pallamano: Federazione riscrive classifica di A, Conversano secondo

Terminato sul campo ma non fuori dai palazzetti: il campionato italiano di pallamano sempre più nel caos, dopo il ricorso vinto dalla Pallamano Conversano al Collegio di Garanzia del Coni che ha restituito i 6 punti di penalizzazione alla formazione barese.

La Federazione, dopo 16 giorni dall’emissione del dispositivo, ha deliberato di dare seguito a quella sentenza e quindi dare incarico agli uffici federali perché la mettano in pratica.

Il primo effetto è il rinvio della Supercoppa, inizialmente programmata per il 2 e 3 settembre prossimi, spostata al 16 e 17 dicembre di quest’anno. Con la restituzione dei 6 punti, Conversano torna al secondo posto in classifica al termine della stagione regolare e questo, qualche mese fa, avrebbe significato disputare i play off scudetto.

Un diritto che la società conversanese rivendica come quello di partecipare alle competizioni europee della prossima stagione. Adesso toccherà ancora alla Federazione della Pallamano, stabilire se annullare i play off già giocati (con lo scudetto vinto dal Fasano) e far tornare tutti in campo in piena estate.

